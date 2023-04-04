



مع نهاية مسلسل "كامل العدد" وعرض الحلقة الأخيرة على منصة شاهد، حرص الجمهور المتابع له على الإشادة به، والتعبير عن حالة السعادة التي جعلهم المسلسل يعيشونها طوال حلقاته، وأكد بعضهم أن هذه المشاعر لم تنتابهم منذ وقت طويل تجاه الأعمال الدرامية التي يشاهدونها.

وأثار المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وأشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صنّاع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.

وفور انتهاء الحلقة الأخيرة احتلت بطلة العمل الفنانة دينا الشربيني صدارة الموضوعات الأكثر بحثا على موقع التغريدات "تويتر"، وكذلك جاء اسم العمل في مراكز متقدمة من البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل.

ومن بين التعليقات التي جاءت بعد الحلقة الأخيرة: "من أحلى المسلسلات اللي اتفرجنا عليها، براڤو تمثيل، إخراج، سيناريو، وطبعا موسيقى chapeau، بسطونا وضحكتونا وعيطونا، من نجاح لنجاح يا ولاد، أخيرا عمل محترم كل العيلة ممكن تتفرج عليه، ودي حاجة ما حصلتش من زمان أوي، نعمل إيه باقي رمضان بقى؟ أنا عندي فراغ من دلوقتي".

وكتب آخرون: "إيه الصدمة دي هو ليه خلص، أتفرج على إيه أنا دلوقتي، حقيقي حقيقي كان حلو ولذيذ ومحترم وخفيف"، "هيوحشني أوي المسلسل ده، أنا عشقته بكل تفاصيله من المسلسلات اللي مأثرة وهتاثر فيا لقدام ياريت يتعمل زيه تاني وبنفس الأبطال شريف سلامة ودينا الشربينى ياريت يعيدوا الدويتو تاني تاني وتالت عشان الكيميا بينهم خطيرة بجد"، "مسلسل كامل العدد بلش وخلص.. وكان حضوره مسلي وخفيف عالقلب.. والحلو إنه بهيدا المسلسل شفنا ادوار وقصص لكل الأجيال أجداد أولادهم وأحفادهم.. وهالشي صار نادر بالدراما العربية.. وأداء الممثلين كان حلو حتى الأطفال عملوا مشاهد مؤثرة ومعبرة بأداء حلو".

وعُرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني، ليكون أول مسلسل يودعه الجمهور في رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الأخيرة اكتشاف ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بالأمر، ويعودا لاستئناف حياتهما الزوجية، وتعتذر له لأنها لم تصدقّه من البداية.

وانتهت الحلقة بخبر جديد إذ تعلن ليلى لزوجها أحمد أنها حامل، ليصل عدد العائلة 10 أشخاص، أولادها الأربعة وأولاد أحمد الثلاثة وطفلهما الجديد.

وحقق مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه في موسم رمضان 2023، تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.