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نهاية ديسمبر.. الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الغردقة

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ارشيف
 
الأحد، 13-12-2020 11:34 ص متابعات - محمد إبراهيم
أكد المهندس شاكر محمد شاكر رئيس فرع الهيئة القومية للمياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن انتهاء  مشروع  استكمال الصرف الصحي المتكامل لمدينة الغردقة.
وأضاف انه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمشروع في ٣١ ديسمبر الجاري ويتكون من  8 محطات رفع وإجمالي 120 كم شبكات انحدار و85 كم خطوط طرد.
و من جانبه، قال المهندس  أحمد حسن إبراهيم مدير عام تنفيذ مشروعات الهيئة القومية بمحافظة البحر الأحمر انه تم تسليم 3 محطات من المشروع ودخولهم الخدمة وجاري التشغيل التجريبي لـ 5 محطات ليتم دخولهم الخدمة في مارس ٢٠٢١ وإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمدينة الغردقة.
وكشف أن تكلفة المشروع تقارب من 850 مليون جنيه، وأن هذا المشروع ينتهي عند محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 90 ألف م3/ يوم ويخدم سكان مدينة الغردقة.
وكان اللواء إيهاب خضر علي  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية أثنى على المجهود المبذول بالمشروع أثناء متابعته الدورية والمستمرة للمشروع، مؤكدا علي أهمية دور الهيئة في خدمة المواطنين وتوصيل المرافق لهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالدولة.
 

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