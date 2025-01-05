نقيب المأذونين يكشف مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف

الأحد، 05-01-2025
01:55 ص
كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين
الشرعيين في مصر، مصير عقود الزواج
المحررة على يد مأذون مزيف، بعد القبض على مأذون مزيف في منطقة النزهة بالقاهرة.
وقال نقيب المأذونين
، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، إن عقد الزواج الذي تم تحريره على يد مأذون مزيف سليم شرعًا دون شك.
أضاف أن الزواج في هذه الحالة سليم شرعًا، لأنه حدث إشهار، موضحًا أن الأمر من الناحية القانونية «باطل» حتى يتم عمل وثيقة تصادق لدى المأذون المختص في محل إقامة الزوجة.
وشدد نقيب المأذونين
على ضرورة الإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية والكارنيه الخاص بالمأذون، قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن تحرير 50 محضر «مأذون مزيف» في الإسكندرية.