الأحد 05 يناير 2025
توقيت مصر 02:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده الذكور والإناث بالتساوي.. أمين الفتوى يوضح

نقيب المأذونين يكشف مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف

إيناس مكي: أحمد مكي هو ضهري وسندي ... مش مجبر يشغلني

مصدر بالأهلي يرد على موقف تجديد عقد أكرم توفيق

لماذا يمول العرجاني حزب "الجبهة الوطنية"؟.. الجزار يرد

رغم إصابتها بالشلل.. فيديو مخل لمشرف دار مسنين مع سيدة يثير ضجة

"عرض عليه 5.5 مليون دولار من قبل".. نادي سعودي يراقب أحمد السيد زيزو

محمد رمضان يشوق جمهوره: هتشوفوني في رمضان 2025

«ليه ميقعدش دكة؟» نجم الأهلي السابق ينتقد كولر بسبب إمام عاشور (فيديو)

نقيب المأذونين يكشف مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف

Screenshot 2025-01-05 015207
..
الأحد، 05-01-2025 01:55 ص
كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف، بعد القبض على مأذون مزيف في منطقة النزهة بالقاهرة.
وقال نقيب المأذونين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، إن عقد الزواج الذي تم تحريره على يد مأذون مزيف سليم شرعًا دون شك.

أضاف أن الزواج في هذه الحالة سليم شرعًا، لأنه حدث إشهار، موضحًا أن الأمر من الناحية القانونية «باطل» حتى يتم عمل وثيقة تصادق لدى المأذون المختص في محل إقامة الزوجة.
وشدد نقيب المأذونين على ضرورة الإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية والكارنيه الخاص بالمأذون، قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن تحرير 50 محضر «مأذون مزيف» في الإسكندرية.

إقرأ ايضا

Screenshot 2025-01-05 020134

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

Screenshot 2025-01-05 015826

حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده الذكور والإناث بالتساوي.. أمين الفتوى يوضح

AA1wXZot

إيناس مكي: أحمد مكي هو ضهري وسندي ... مش مجبر يشغلني