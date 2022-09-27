نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

الثلاثاء، 27-09-2022
02:13 م
تدهورت الحالة الصحية للمحامي الشهير فريد الديب
محامي أسرة الرئيس الراحل
حسني مبارك، وتم نقله إلى المستشفى للمرة الثانية في أيام، حيث يعاني من سرطان في الدم.
وردّت "حنان" ابنة فريد الديب
على ما تداول حول تدهور الحالة
الصحية لـ فريد الديب
، ونقله إلى المستشفى بعد امتناعه عن الطعام.
وقالت في تصريح لـ "ET بالعربي"
إن والدها ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته وليس كما
يُشاع أن حالته الصحية حرجة "لا مش حقيقي".
وعن موعد خروج فريد الديب
من المستشفى، أشارت حنان أنه مازال بالمستشفى ولم
يُحدد له موعد للمغادرة لكنه بصحة جيدة، وأكدت أنه لا يتواجد في العناية المركزة
كما يُشاع "هو موجود عشان يطمن على نفسه مفيش حاجة ضرورية والحمدلله هو كويس".
من هو فريد الديب
؟
فريد الديب
من مواليد 23 أكتوبر1943 بحي الخليفة في القاهرة، تلقى تعليمه
الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج
فيها عام 1963، بتقدير جيد جداً.
عين بعد ذلك وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة
بالوايلي ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969 وتم
استبعاده و127 قاضياً وعضواً للنيابة، عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول
العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام
1971.