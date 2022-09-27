الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

بعد رفضه عرض الزمالك.. شوبير يكشف مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب أقامتها فتاة ضد لاعب الزمالك

بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.. السيسي: حل جميع المشاكل خلال شهرين

الصحة تعلن اكتشاف ثان حالة إصابة بجدري القرود

نجمة شهيرة تغتصب ابنها لعلاجه من المثلية الجنسية.. سافر للمغرب لممارسة الشذوذ

رهف القحطاني تسخر من والدها: راسه مثلث (فيديو)

تعليق مفاجئ من قطر على إعلان محمد رمضان إقامة حفل في الدوحة

رد صادم من ابنة سعيد صالح على تصريحات فكري صادق عن والدها

مرتضى منصور: كارثة ستحدث في 30 سبتمبر

ADS
 

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

196-160850-health-lawyer-farid-el-deeb_700x400
فريد الديب
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-2022 02:13 م


تدهورت الحالة الصحية للمحامي الشهير فريد الديب محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وتم نقله إلى المستشفى للمرة الثانية في أيام، حيث يعاني من سرطان في الدم.
وردّت "حنان" ابنة فريد الديب على ما تداول حول تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب، ونقله إلى المستشفى بعد امتناعه عن الطعام.
وقالت في تصريح لـ "ET بالعربي" إن والدها ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته وليس كما يُشاع أن حالته الصحية حرجة "لا مش حقيقي".

وعن موعد خروج فريد الديب من المستشفى، أشارت حنان أنه مازال بالمستشفى ولم يُحدد له موعد للمغادرة لكنه بصحة جيدة، وأكدت أنه لا يتواجد في العناية المركزة كما يُشاع "هو موجود عشان يطمن على نفسه مفيش حاجة ضرورية والحمدلله هو كويس".

من هو فريد الديب؟
فريد الديب من مواليد 23 أكتوبر1943 بحي الخليفة في القاهرة، تلقى تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جداً.

عين بعد ذلك وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلي ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969 وتم استبعاده و127 قاضياً وعضواً للنيابة، عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.
 

إقرأ ايضا

sport-20211130-135539-248040

عاشرها وتبرأ منها بعد حملها.. محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

2021_11_1_1_59_50_532

الصحة تعلن اكتشاف ثان حالة إصابة بجدري القرود

images

نجمة شهيرة تغتصب ابنها لعلاجه من المثلية الجنسية.. سافر للمغرب لممارسة الشذوذ

أخبار متعلقة

images-2022-09-23T145419.917

سرطان في الدم.. تطورات حالة فريد الديب بعد نقله إلى المستشفى

2022_7_5_13_58_14_81

لست طالبًا شهرة أو مال.. فريد الديب يكشف عن السبب الحقيقي لدفاعه عن محمد عادل

Capture

عمرو أديب يهاجم فريد الديب.. والأخير يرد على زوجته: القاضي وجه سبابًا للمتهم