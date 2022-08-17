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نقابة المهن الموسيقية تقرر منع محمد فؤاد وأحمد سعد من الغناء

نقابة-المهن-الموسيقية-تصدر-قرار-عقابي-بحق-محمد-فؤاد-و-أحمد-سعد-1024x512
فؤاد وسعد
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الأربعاء، 17-08-2022 02:04 م

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بمنع الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد من الغناء، وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، بسبب مخالفتهما لقانون النقابة والغناء من خلال ”الفلاشة“ ودون فرقة موسيقية.

واستخدام الأغاني المسجلة على ”فلاشة“ أمر شائع بين عديد من المطربين الذين يلجؤون إلى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم وكأنهم يغنون ”مباشرة“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا قبل عام بحظر الغناء بالفلاشة، وضرورة اصطحاب فرقة موسيقية للعزف خلف المطرب في الحفلات لا تقل عن 8 عازفين.

وأحيا محمد فؤاد مؤخرا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي بعد غياب طويل عن الحفلات، حضره عدد كبير من الجمهور، إلا أنه لم يلتزم بقرار النقابة ما تسبب بتغريمه.

وبشأن قرار الغرامة المفروضة على أحمد سعد، قال سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات، إن أحمد سعد يعتبر من الآن ممنوعا من الغناء ولن يحصل على أي تصريح بإقامة حفلات إلا بعد سداد الغرامة بنفسه أو من ينوب عنه في المقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية وكذلك الفنان محمد فؤاد، على حد قوله.

 

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