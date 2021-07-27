نضال الأحمدية تكشف عن زوج نجوى كرم «السري»

الثلاثاء، 27-07-2021
09:38 ص
كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية
، عن معلومات مفاجئة بشأن زوج
المطربة نجوى كرم
المستقبلي، وسر تأجيل حفل الزفاف.
وقالت “الأحمدي”: إن الفنانة نجوى كرم
سوف تدخل القفص الذهبي قريبًا، حيث
سترتبط بشاب “مثقف وراقٍ وغني” كما وصفته، مشيرة إلى أنه صديق لها، و”أكثر أهمية”
من زوجها السابق المنتج يوسف حرب.
وأكدت “الأحمدية” خلال مقابلتها ضمن “سؤال محرج” الذي يقدمه الإعلامي طوني
خليفة، أن الزوج المستقبلي لنجوى كرم
ليس لبنانيًا، بل يحمل جنسية أخرى، رافضة
الكشف عن هويته.
وأوضحت أنهما يتحضران لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق،
إلا أن فيروس كورونا كان سببًا في تأجيل الموعد.