نشأت الديهي: يوسف زيدان يضرب في مفاصل الدين وما قاله عن الحج صادم





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور يوسف زيدان قام بتهنئة الناس بالقول عيدكم سعيد، وبعد ذلك تحدث قائلاً "بصرف النظر على أن مواعيد الحج ليست منضبطة، فالحج لا يقام في يوم بعينه، ولكنه في أشهر معلومات".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten": "يوسف زيدان يحاول أن يضرب مفاصل الدين الإسلامي، ومن المفترض أن يرد عليه من خلال المتخصصين، أنا على يقين من سوء نية يوسف زيدان الذي تحدث بسخرية عن الدين، وهذا الأمر لا يُقبل لا قانونًا ولا دينًا".

وتابع أن "زيدان" دأب على أن يضرب مفاصل الدين الإسلام بسخرية، اللهم بلغت اللهم فاشهد، احنا ضد التطرف في كل الجوانب وفي كل الاتجاهات، هذا التطرف دخيل على المجتمع المصري الوسطي الغير مغالي".

وفي سياق متصل، انتقد الإعلامي نشأت الديهي، وصف الإخواني عبد الله الشريف، للحج بالمشهد الهزلي الزائف الذي لاحياة فيه، الذي لم يعد يبهره مثل السابق، قائلاً: "هذا الكائن عديم الإيمان والمروؤة ، اليوم كفر وأهان الحج، هذا الكائن له من الله ما يستحقه".