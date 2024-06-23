الجمعة 28 يونيو 2024
توقيت مصر 11:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

تحذير خطير من أكل هذا الجزء في الدجاجة.. تسبب السرطان

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه

ضجة بعد فيديو لعمرو كمال وحسن شاكوش مع راقصة في "قصر البارون"

" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة

شاهد لحظة اعتقال قائد الجيش في بوليفيا أثناء لقاء على الهواء

محام يتخلص من حياته في المحكمة بعد صدور حكم بحبسه بالدقهلية

نشأت الديهي: يوسف زيدان يضرب في مفاصل الدين وما قاله عن الحج صادم

يوسف زيدان
ا
الأحد، 23-06-2024 10:43 ص

 

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور يوسف زيدان قام بتهنئة الناس بالقول عيدكم سعيد، وبعد ذلك تحدث قائلاً "بصرف النظر على أن مواعيد الحج ليست منضبطة، فالحج لا يقام في يوم بعينه، ولكنه في أشهر معلومات".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten": "يوسف زيدان يحاول أن يضرب مفاصل الدين الإسلامي، ومن المفترض أن يرد عليه من خلال المتخصصين، أنا على يقين من سوء نية يوسف زيدان الذي تحدث بسخرية عن الدين، وهذا الأمر لا يُقبل لا قانونًا ولا دينًا".

وتابع أن "زيدان" دأب على أن يضرب مفاصل الدين الإسلام بسخرية، اللهم بلغت اللهم فاشهد، احنا ضد التطرف في كل الجوانب وفي كل الاتجاهات، هذا التطرف دخيل على المجتمع المصري الوسطي الغير مغالي".

 

وفي سياق متصل، انتقد الإعلامي نشأت الديهي، وصف الإخواني عبد الله الشريف، للحج بالمشهد الهزلي الزائف الذي لاحياة فيه، الذي لم يعد يبهره مثل السابق، قائلاً: "هذا الكائن عديم الإيمان والمروؤة ، اليوم كفر وأهان الحج،  هذا الكائن له من الله ما يستحقه".

إقرأ ايضا

2021_5_2_1_16_57_732

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

2024_6_27_11_12_13_112

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

1719386597a36fc910-8d03-48a9-9798-7ac33717b547_16x9_1200x676

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه