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نزعوا ملابسها.. فيديو لتحرش جماعي بفتاة في المغرب يثير ضجة

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الثلاثاء، 24-09-2024 12:42 م


أظهر مقطع فيديو متداول، شبان مغاربة يتحرشون بسائحة أجنبية في أحد شوارع مدينة طنجة.

ووثقت اللقطات السائحة الأجنبية ترتدي ملابس قصيرة وتسير وسط شارع عام، مما دفع عدد من الشبان لنزع ملابسها بالقوة وملامسة أجزاء من جسدها.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بسبب تعرض سائحة أجنبية لتحرش جماعي.

واعتقلت الشرطة المغربية، قاصرا، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم وهو يتحرش بفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة، في اعتداء هزّ الرأي العام في المغرب وأثارت استياء واسعا وردود فعل غاضبة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين.

جاء تحرّك السلطات، بعد انتشار مشاهد صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت تعرض فتاة ترتدي ملابس قصيرة لتحرش جماعي في الطريق العام وأمام الملأ على يد مجموعة من الشباب، حيث تعمدوا نزع ملابسها بالقوة وملامسة أجزاء من جسدها.


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