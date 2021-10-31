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نجيب ساويرس يثير الجدل بالكشف عن فاتورة وجبة العشاء

نجيب-ساويرس
ساويرس
Native
الأحد، 31-10-2021 01:06 م

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس، الجدل بشكل كبير بحديثه عن نفقاته الشخصية خلال الخروجات.
وقال نجيب ساويرس في لقاء مع مراسلة برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2": "مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت".
وحول أول مصروف حصل عليه في حياته في المدرسة، قال: "أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل كانوا بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مش فاكر الحقيقة ومراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني لأني كنت هبوظهم الصراحة".
 

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