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نجم الأهلي يثير الجدل بسبب خطأ في آية قرآنية: دا مجرد كلام مرسل

فريق الأهلي
نجم الأهلي يثير الجدل بسبب خطأ في آية قرآنية: دا مجرد كلام مرسل
 
الإثنين، 23-11-2020 07:01 ص المصريون
أثار أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - موجة من الجدل بعد كتابته جملة تتشابه مع آية قرآنية ما جعل البعض يعتبره كتب الآية بشكل خاطيء.

وقال "فوزي" في تغريدة عبر تويتر: اللي يغيب قدرا من الله سبحانه وتعالي لازم تتأكد ان ده فيه الخير للاعب والنادي لأنه أصيب بقدر الله المهم صحته وشفائه.. أما عن الاهلي فاسمه فريق الاهلي مش فريق فلان او علان وبنعتمد علي روح الفريق وعزيمته وبإذن الله اي ١١ معهم البدلاء بتوفيق من الله هناخد البطولة .. إن بعد العسر يسرا.

وتلقى فوزي رسائل تطالبه بكتابة آية (إن مع مع العسر يسرا) بشكل صحيح ليرد قائلا: يا جماعة انا عارف انها( إن مع العسر يسرا )أو(فإن مع العسر يسرا )..بس انا مش كاتب أية قرآنية ده كلام مرسل لو عاوز اكتب الآية هحطها علي الأقل بين قوسين ...شكرا جدا ليكم إنكم عاوزين تصححوا بس والله ان قصدي كده .
 

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