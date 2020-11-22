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طه إسماعيل يطالب هذا الثلاثي من اللاعبين بالرحيل عن الأهلي: الأمور بالنسبة لكم صعبة

طه إسماعيل
طه إسماعيل يطالب هذا الثلاثي من اللاعبين بالرحيل عن الأهلي: الأمور بالنسبة لكم صعبة
 
الأحد، 22-11-2020 07:20 ص المصريون
أكد الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط سابقا بالنادي الأهلي - أن بيتسو موسيماني - المدير الفني للأحمر - وقف على مستويات بعض اللاعبين مثل أليو بادجي و جيرالدو.

وقال في تصريحات له عقب فوز الأهلي على فريق أبو قير للأسمدة: أحمد الشيخ لاعب بطيء ويحتفظ بالكرة كثيرا وهو يريد أن يرحل ويجب أن يرحل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: موسيماني رأى مستوى أليو بادجي من وضع الحركة ومن الثبات وكذلك جيرالدو وكون قناعة بشأنهم.

وتابع: أعتقد من الصعب الاعتماد على هذا الثلاثي لذلك يجب أن يجدوا أنفسهم بعيدا خلال الفترة المقبلة وبخاصة في ظل تألق الكثير من اللاعبين الآخرين مع موسيماني مثل قفشة ومروان محسن.
 

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