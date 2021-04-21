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نجم الأهلي مطلوب لنادٍ فرنسي كبير

الأهلي
الأهلي
 
الأربعاء، 21-04-2021 01:01 م محمد فضل
تلقى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عرضا من ناد فرنسي كبير.

وقال مصدر بالأهلي إن أحد الكشافين تابع اللاعب في مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ختام مباريات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "تواصل الكشاف معنا عن أن نادي فرنسي كبير يراقب ديانج منذ فترة وكلفه بالاستفسار عن الموقف الخاص باللاعب سواء تعاقده او أي أمور أخرى".

وأوضح:" منحنا كشاف اللاعبين إجابات لكل الاستفسارات التي طلبها .. ولكن ليس معني ذلك الاستغناء عن ديانج".

وتابع:" اللاعب مميز ورائع وسلوكه يشهد له الجميع وينتظره مستقبل كبير للغاية ونتوقع ذهابه إلي نادي كبير في يوماً ما".

وقال:" اللاعب لديه نية قبول العرض ولكن لن نناقش أي شئ إلا مع وصول عرض محدد بأسم النادي والقيمة المالية ".
 

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