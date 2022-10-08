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نجل عادل إمام يعلق على إصابة والده بالزهايمر

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عادل إمام
Native
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السبت، 08-10-2022 08:54 ص

رد المخرج رامي إمام، عن الحالة الصحية لوالده الفنان عادل إمام، وذلك بعد ما تردد مؤخرا عن إصابته بالزهايمر.
وقال إمام:"الحمد لله زي الفل وإحنا متعودين على الحاجات اللي بنسمعها دي".
ونفى المنتج  عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، حقيقة حديث الإعلامي محمد الباز حول إصابة شقيقه بمرض الزهايمر، قائلا إن ما يحدث من شائعات حول الزعيم لتصعيد التريند ليس أكثر.
وترددت خلال الفترة الأخيرة أنباء كثيرة حول إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، دون رد رسمي من عائلة الفنان ما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
 

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