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رد مفاجئ من عادل إمام على إساءة فكري صادق لـ سعيد صالح

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عادل إمام وسعيد صالح
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الخميس، 29-09-2022 01:21 م
رد الفنان عادل إمام، على إساءة الفنان فكري صادق للفنان الراحل سعيد صالح، في أحد اللقاءات التليفزيونية.
ونشر عادل إمام في موقف مفاجئ وغير متوقع، صورة تجمعه بالنجم الراحل سعيد صالح عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وكان فكري صادق، يتحدث في برنامج كلمة أخيرة عن مشاركته في فيلم سلام يا صاحبي إلا أنه عند ورود اسم سعيد صالح باعتباره أحد أبطال الفيلم مع الفنان عادل إمام، علق صادق قائلا: «أنا بالنسبة لي سعيد ممثل عادي، وعادل إمام لن يتكرر".
وازدادت الأزمة عندما عاد فكري صادق للحديث عن سعيد صالح في تصريحات صحفية، وانتشار رسائل صوتية له يتطرق فيها لإدمان الراحل وفترة دخوله السجن، وقال عنه إنه يحب الكوكايين أكثر من ابنته. وهو ما أدى لاشتعال الأزمة.
ومن جانبه قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، للوقوف على حقيقة التصريحات الصحافية التي نسبت إليه، وتنال من فنانين متوفيين.


 

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