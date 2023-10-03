نتائج التحقيقات الأولية في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الثلاثاء، 03-10-2023
12:51 م
ألقى خبر اندلاع حريق
في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية
، فجر الإثنين، بظلال الحزن في قلوب الشعب المصري.
وأصدرت النيابة العامة
بيانا عاجلا، قالت فيه إنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم، إخطارا بنشوب حريق
ٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية
.
وتابع البيان: "أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق
وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة".
وواصل البيان: "تشكل فريقٌ من النيابة العامة
للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرون بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات".
واندلع حريق
في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية فجر الإثنين. وأكدت وسائل إعلام سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في إخماد الحريق
.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.