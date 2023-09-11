الإثنين 11 سبتمبر 2023
توقيت مصر 14:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

خاتمة السوء.. ضبطوه مع جارته فألقى بنفسه من الطابق الرابع

حلمي بكر: خسرت كل شئ ومفيش حد بيسأل عليّ ومنتظر الموت على سريري

زوجة خائنة وزوج مغدور.. الإعدام لـ عشرينية وعشيقها

كلمة السر مانشستر سيتي.. خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح في الانتقالات الشتوية

تمزيق صور مرتضى منصور داخل الزمالك وإزالة صورته من لوحة رؤساء النادي

بعد غياب.. نجلاء فتحي تفاجئ الجميع بظهورها.. كيف أصبحت؟

ريم طارق تنهار على الهواء: أجبروني على فيديو حسن شاكوش لهذا السبب

شاهد.. فنانة شهيرة تبكي في لايف بسبب عدم زواجها

بعد زلزال المغرب.. معهد البحوث الفلكية في مصر يحذر من كارثة جديدة

ناهد السباعي تستعرض أنوثتها بـ"البكيني" في لبنان

IMG-20230911-WA0009(1)
ناهد السباعي
الإثنين، 11-09-2023 11:25 ص


ظهرت الممثلة ناهد السباعي بإطلالة جريئة من إجازتها في لبنان. ونشرت السباعي مجموعة صور وفيديوهات عبر "إنستجرام"، وظهرت بـ"البيكيني" من داخل حمام السباحة.
وعلقت السباعي البالغة من العمر 36 عامًا على الصور بقولها: "الجنة على الأرض". وظهرت "السباعي" في إطلالتها الأخيرة، من داخل حمام السباحة، مرتدية "بيكيني" أسود اللون.
فنيًا، تعاقدت ناهد السباعي على بطولة مسلسل "نقطة سودة"، مع كل من أحمد وسوسن بدر.
ويشارك في العمل أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور.
وآخر أعمال ناهد السباعي مسلسل" الأجهر" مع عمرو سعد ودرّة وسيد رجب، وعرض في موسم رمضان 2023.



إقرأ ايضا

IMG-20230911-WA0011

خاتمة السوء.. ضبطوه مع جارته فألقى بنفسه من الطابق الرابع

IMG-20230911-WA0007

حلمي بكر: خسرت كل شئ ومفيش حد بيسأل عليّ ومنتظر الموت على سريري

images (2)

زوجة خائنة وزوج مغدور.. الإعدام لـ عشرينية وعشيقها

أخبار متعلقة

images

هل الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا محملة بملايين الدولارات والذهب مصرية؟