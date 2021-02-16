نانسي صلاح تثير الجدل بخطوبتها من طليق روبي

الثلاثاء، 16-02-2021
02:13 م
المصريون
أثارت الممثلة نانسي صلاح
ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد
إعلانها في يوم عيد الحب خطوبة
ها من المخرج سامح عبد العزيز، طليق الفنانة روبي،
وإظهار خاتمها للمرة الأولى في العلن.
وبدأت قصة الحب بينهما بعد إنفصال عبد العزيز رسمياً عن الفنانة روبي،
وتعرف الى نانسي وبدأ الإعجاب بينهما، وعاشا قصة حب إستمرت 6 أشهر بعيداً عن
الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يضطرا لإعلان إرتباطهما في العلن.
وأثار خطبة الفنانة جدلصا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لفرق السن
بينهما، خاصة أن المخرج سامح عبدالعزيز، تزوج مرتين من قبل ولديه أبناء.
حيث أن نانسي صلاح
هي المرأة الثالثة في حياة المخرج سامح عبدالعزيز، بعد
انفصاله عن زوجته الأولى وأم أولاده المذيعة داليا فرج، ثم الفنانة روبي والتي
انفصل عنها بعد انجاب ابنتهما "طيبة" عام 2017.
وفي الوقت نفسه، نشرت طليقة سامح، روبي، صوراً لها عبر صفحتها الخاصة ظهرت
فيها مرتدية "هوت شورت" من الجلد باللون الأسود مع "توب"
حمراء تكشف جزء من بطنها.