ناصر شعبان يتسلم مهام عمله مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

الثلاثاء، 20-09-2022
01:09 ص
نسمه عبد الوهاب
تسلم ناصر شعبان
مهام عمله مديرا لمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية
وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية الجديد حازم الالفى مدير عام ادارة الخدمات وعبد القادر ابراهيم مدير عام التعليم
الفنى بمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية، أسامة الوكيل مدير مكتب وكيل الوزارة؛ وذلك بعد قرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
والتعليم
الفنى قرارة بتولية منصب وكيل وزارة التربية والتعليم
بالدقهلية
وأعرب شعبان عن تقديره وشكره لثقة الوزير لتوليه مهام وأعباء وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم
بمحافظة الدقهلية
وأكد أنه سيبدأ عمله بمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد ليكون عاما مشرقا ومفيدا لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العملية التعليم
ية والنهوض بالتعليم
بمحافظة الدقهلية
وتقدم قيادات وجموع العاملين بمديرية التربية والتعليم
بالتهنئة لـ ناصر شعبان
لتوليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم
بالدقهلية