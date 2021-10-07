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نادر النادر يرد على تسريب فيديو مخل لطليقته سعاد بنت جابر

21-11-20-4160-
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Native
الخميس، 07-10-2021 09:45 ص

رد مشهور سناب شات السعودي نادر النادر، على اتهامه بنشر المقطع الخادش للحياء الخاص بطليقته مشهورة سناب سعاد جابر والذي تصدر تريند موقع “تويتر” الأيام الماضية.
وقال خلال مقطع فيديونشره على حسابه في “سناب شات”: “رسالة لأعدائي يا أخي أمسك لسانك عني.. والله ما لي ذنب في الموضوع ولا لي دخل من قريب أو بعيد”.
وأشار إلى أن البعض وجهوا له كلام غير لائق واتهموه بشيء لم يفعله قائلا: “: “يتكلم كلام بذيء أو إلى آخره أنا أٌتهم.. يا أخي ما يصير”.
وأردف: “أنت بعد تقلبين الرأي العام..وتقولين شخص واحد هو اللي كان.. والله ما أكرهك .. والله ما أرضى عليك تطلعين بـ الشينة قدام الناس كلهم.. يا ما وقفت معك .. يا ما سويت عشانك”.
وأضاف: ” أقسم بالله في حال انفصالنا تحملت عقد بقيمة مليون ريال عشانها”.
وكانت سعاد ظهرت خلال مقطع فيديو نشر على حسابها بسناب، برفقة صديقاتها داخل سيارة فيما يقمن بتبادل ألفاظ خادشة للحياء.
كما ظهرت في فيديو آخر بررت خلاله نشر المقطع الخادش، مشيرة إلى أنها لم تنشره قائلة : ” أنا ما نزلته، المقطع قديم هو متقصد ينزله”.
شاهد الفيديو هنا:
 

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