سعاد بنت جابر تتهم طليقها بتسريب مقطعها الفاضح

الأربعاء، 06-10-2021
12:01 م
ما زالت أصداء الفيديو الخادش للحياء لـ سعاد بنت جابر
،
الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند في المملكة العربية
السعودية، حديث المغردين والذي ظهرت تتحدث فيه مع صديقتها داخل سيارة بكلام مخل.
وأطلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي سعاد بنت جابر
عبر
فيديو آخر توضح فيه ما حصل، مشيرة إلى أنه أحدهم تعمد سرقة مقطع الفيديو الذي كانت
قد احتفظت به على هاتفها الخاص وقام بتسريب
ه على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لها.
واتهمت سعاد طليقها
نادر النادر وقالت :" الجميع يقول
بأن الفيديو نزل من هاتفي الشخصي لكن لست أنا من قمت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي،
مقطع الفيديو قديم لكن هو متعمد نشره في هذا الوقت تحديدًا، بالاجبار والضرب والدليل
على ذلك هو أنني بالمستشفى الآن بتحويل من الشرطة وقد تمت توصيتي بعد الشكوى عليه".