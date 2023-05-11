شن النائب فريدي البياضي، هجوما لاذعا على وزير النقل كامل الوزير، معربا عن تذمّره الشديد من الإحصاءات التي أوردها الوزير حول معدل الدين، وحساب سعر الجنيه.

وواصل حديثه الموجه لوزير النقل: "غرقتونا وخنقتونا إحنا واللي خلفونا واللي خلفناهم واللي هايخلفوهم.. الوزير بيقول أرقام ونسب وبيحاول يثبت إن نسبة الدين في تحسن.. يا إما أرقامك وهمية يا وزير.. وأنا متأكد من كدا لأن ال87%؜ دول مش حاطط فيهم 24%؜ ديون الهيئات الاقتصادية وحاسب سعر الدولار على 18 جنيه.. يا إما لو أنت صح يبقى إحنا اللي واهمين.. والمواطن اللي بيعاني كل يوم وبيصرخ دا مواطن مش حقيقي.. إحنا بنتكلم على إجمالي ديون تعدت 10 تريليون وتجاوزت إجمالي الناتج المحلي وفوائد ديون بتاكل نصف المصروفات".

انتهاك الدستور

وتابع: "كفاية انتهاك للدستور.. حرام عليكم أنتم أقسمتم على احترامه.. النسب اللي حددها الدستور للتعليم والصحة في 2014 واللي مفروض تزيد كل سنة.. الحكومة ما بتصرفش ربع النسب دي.. الوطن لن ينصلح حاله إلا لما تعرفوا أهمية وأولوية التعليم والصحة.. وتعرفوا إن الحل في الاستثمار في البشر مش في الحجر".

وختم النائب: "كفاية على الحكومة.. إحنا قدام حكومة لا تحكم.. ولا تستطيع أن تحكم.. حكومة أفقرت كل طبقات الشعب بلا استثناء.. من 3 سنين تحت قبة المجلس طالبت وحدي بإقالة الحكومة.. واليوم مع كثير من النواب ومع جموع الشعب نصرخ.. كفاية كفاية كفاية".

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