ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات

ميار الببلاوي

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حلت الإعلامية ميار الببلاوي ضيفة في مداخلة هاتفية على برنامج "تفاحة مصرية" وتقدمه الفنانة مروة عبدالمنعم عبر قناة "الشمس".

وأجهشت "الببلاوي" بالبكاء فور التقاط المكالمة على الهواء وقامت مروة بتوضيح الأمر قائلة: "احنا قرينا النهاردة خبر كاتباه على الفيسبوك إنك زعلانة جداً بسبب فقدان القطة بتاعتك".

ولم تتمالك "الببلاوي" نفسها من البكاء وردت قائلة "عارفة المشكلة أنا بس على الرغم من حالتي النفسية قولت أكلمك مش انتي اختي وصاحبتي لكن كمان عشان لما كتبت كده لقيت الناس عمالة تهزر عليا ويقولوا قط؟ لا تعليق والقط ده معايا بقاله 10 سنين وأنا اللي كنت بأكله وأشربوا ومكنش بينام إلا في حضني أنا حاسه كأن البيبي بتاعي راح مني محدش يعيب لما حد يتعلق بحد يعني أنا ابني خلاص ربنا يحميه كبر وانا كنت حاسة إنه البيبي بتاعي وحاسه إنه هو مالي عليا وحدتي وكنت بتكلم معاه وعلى طول مونسني في البيت وكنت لما بفتح باب البيت كنت بلاقيه جمب الباب كأنه عارف إني جاية لما بكون عيانة بيقعد جمبي لو طال يديني الدوا".



واستكملت: "اللي صعبان عليا إن هو خرج من الباب من غير ما نحس مع انه هو في العادي مابيخرجش وحد من صحاب ابني كان في البيت ودخل ونسي يقفل الباب وخرج وكلاب الشارع قطعته وحاسه بتأنيب الضمير عشان كنت حلقت له عشان الصيف وكده وكان باين جسمه رفيع بعد الحلاقة وعشان كده كان باين ان شكله ضعيف ومعرفش يدافع عن نفسه وابني هو اللي جابه وكان بيتعامل معاه كأنه اخوه وعاوزة أقول للناس حرام عليكم ماتحسوش بآلام الناس حتى لو كان عشان قط".



وأنهت حديثها قائلة "أنا صعقت من التعليقات انتوا إزاي بتعملوا كده أنا كنت الصبح متضايقة وكتبت على الفيس أن ده حد مهم بالنسبة لي ومتخيلتش كلامهم قالولي عيب انتي ست بتقدمي برنامج ديني ومال البرنامج الديني أني أعيط على القط بتاعي".