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أشرف السعد يقرر العودة إلى لندن: أشعر بالاكتئاب مما حدث معي

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أشرف السعد
Native
الأحد، 01-08-2021 09:45 ص

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، الذي عاد مؤخرا إلى القاهرة بعد أكثر من 20 عاما قضاها في العاصمة البريطانية بسبب الملاحقات القضائية، أنه "قرر العودة مرة أخرى إلى لندن".
وقال، إن "الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا أعرف كيف أقوم باستردادها مرة أخرى".
وأضاف: "أعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أموالي، وأن أشخاص يضعون أيديهم على أملاكي"، معربا عن "دهشته من قرار الدولة بإعادة أملاكه دون تمكينه منها".
وتابع: "اتجهت لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة فالدولة قررت الإفراج عن جميع ممتلكاتي، ولكنه إفراج على الورق، وهناك أشخاص وضعوا أيديهم على تلك الممتلكات".
وأشار، إلى أنه "من المفترض بعد أن صادرت الدولة تلك الأملاك عندما تقرر الإفراج عنها تعيدها لي".
 

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