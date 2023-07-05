مهندس يرفع دعوى طلاق: زوجتي بتنهي علاقتنا لسبب صادم!

أقام "هشام. م" 37 سنة، مهندس، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب تطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر جعله يفقد الثقة بها، مبررًا طلبه "بتنهي علاقتنا بسبب رفضي شراء بانيو جاكوزي بـ 22 ألف جنيه".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من"سالي. م" 22 سنة، ربة منزل، قائلًا إنه تزوجها زواجاً نابعاً عن قصة حب دام عاماً بعد ترشيحها من الأهل، لمعرفتهم بعدم ارتباطي بأي فتاة.

يقول هشام: "تعرفت عليها وبعدها وجدتها تتمتع بقدر من الجمال والرقي وتحترم قرارات أهلها في التعرف على الشخص المناسب لها من وجهة نظرهم، فوافقت على الزواج وبعد شهرين من الخطبة فقط انتقلنا إلى عش الزوجية".

وأضاف الزوج أنه لاحظ تغير سلوك زوجته وصفاتها التي كانت عليها خلال فترة التعارف، حتى باتت تخرج من المنزل بصفة مستمرة من أجل صالونات التجميل والتنزه مع أصحابها والمصاريف بشكل مبالغ فيه، فنصحتها بالجلوس بالمنزل واستقبال أصحابها لكنها رفضت ومن هنا تولدت الخلافات بيننا وأصبحت تتوقف على كل كلمة من كلماتي كي تتشاجر معي.

تابع: "زوجتي تغيرت في مظهرها وتصرفاتها وطبعها وطالبتني بإجراء بعض التعديلات بالبيت وفتح جيم أسفل المنزل، كي تقوم بعمل التمارين اليومية وبالفعل وافقت، مضيفاً "حسيت إنها عاوز تحقق أحلامها وتخليني على الحديدة".

واصل الزوج في دعواه: ذات يوم قامت زوجتي بشراء "بانيو جاكوزي" من شركة شحن دون استشارتي، وتركت رقمي للحساب على الفاتورة، وبعد رفضي تشاجرنا سوياً وتركت منزل الزوجية دون عودة، بعدما ردت بكلمات غير لائقة وأسلوب غير مقبول.

يختتم: بعد رفضها الطلاق لم يكن أمامي إلا رفع دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة وحملت رقم 476 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.