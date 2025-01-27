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مها أحمد تكشف سبب انهيارها على تيك توك: بيدعوا عل ابني المعاق بالموت

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الإثنين، 27-01-2025 02:00 م

 

تعرضت الفنانة مها أحمد، لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام البعض بالدعاء على ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت مها أحمد: "لم تكن الدعوات التي تطالبني بالابتعاد عن تطبيق تيك توك هي السبب في انهياري، وإنما هزني دعوات البعض على ابني المسكين المعاق بأن يموت، وكانت بمثابة خنجر في قلبي، ابني عريس الجنة، حي ميت، لا يسير، ولا يتحدث، ولا يسبب الضرر لأحد، وأتعذب لأجله، فأصحو مراراً من نومي للتأكد من تنفسه، وبأنه مازال على قيد الحياة، لأن الأطفال بحالته يتوفاهم الله بموت الفجأة، وأتساءل كل يوم إن كان سيحيا أم لا، وأتمنى من الله أن يجعل يومي قبل يومه، ولا أحد يشعر بمعاناتي، وأنا راضية بقضاء الله، وبينما هو راقد بجواري لا حول له ولا قوة، أجد أحدهم يدعو عليه بالموت، فأي قسوة وجبروت بقلوب هؤلاء؟".

وأضافت: "قام أحدهم باقتطاع فيديو لي أؤكد خلاله دخولي الجنة، كنوع من السخرية مني، بينما كان هذا ردي على إحداهن التي دعت على ابني بالموت، وكنت أرد عليها بأن الجنة في بيتي لأني أراها في ابني المريض، ولن أدعو عليها بأن يكون لديها ابن مثل ابني كي لا تدخل الجنة بسببه".

 

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