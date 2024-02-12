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"من يوم الدخلة وهي بتعتذر".. عريس يطلب الطلاق بعد شهرين زواج

"من يوم الدخلة وهي بتعتذر".. عريس يطلب الطلاق بعد شهرين زواج

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ارشيفية
الإثنين، 12-02-2024 10:35 ص


أقام "خالد. ع"، 32 سنة، عامل بمصنع ملابس، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بفسخ عقد زواجه، مبررًا "بقالها شهرين من يوم الفرح بتعتذر".
قال الزوج فى دعواه التي تحمل رقم 2097 لسنة 2022، إنه تعرَّف على زوجته خلال عملهما سويًا في المصنع وبعد سنة توطدت علاقتهما العاطفية، فتقدم لخطبتها وبعد إتمام تجهيزات الزواج، انتقلا لعش الزوجية.
أضاف خالد أنه بعد الزواج وجد زوجته جميلة وبشوشة، لكن بعد يومين من الزواج تغيرت "كأن اتعملها عمل".
أوضح الزوج أنه اشتكى لأسرتها قائلًا "مراتي بتعتذر عن وجودها معايا من تاني يوم الفرح بحجة العادة الشهرية ولا تريد البقاء بغرفة واحدة"، مشيرًا إلى تدخل والدتها لحل الموقف لكنها رفضت.
طالب الثلاثيني بالطلاق وديًا لكنها رفضت وتريد الحصول على شقة الزوجية وجميع المنقولات، فقرر التخلص منها بالمحكمة.
لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى فسخ عقد زواج "كل همها البيت والعفش"، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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