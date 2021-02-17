منير يستجيب للضغوط الشعبية ويتراجع عن الغناء في القدس المحتلة

الأربعاء، 17-02-2021
12:44 م
محمد فؤاد
أعلن المطرب محمد منير
أنه تراجع
عن موافقته على المشاركة في حفل غنائي في
القدس
المحتلة وحيفا.
جاء قراره الأخير استجابة للحملة القاسية التي تعرض لها على
منصات التواصل الاجتماعي، والتي اتهمته بالتطبيع وبـ"خيانة" القضية
الفلسطينية.
ولفت منير في تصريحات نقلتها صحف مصرية محلية إلى انه كان يرغب فقط في
إدخال الفرحة في قلوب أهالينا بفلسطين وشدد على احترامه للشعب الفلسطيني رافضا أية
تأويلات "خاطئة" يرددها البعض.
وكان منير قد وقع عليه الاختيار لتمثيل مصر لإحياء أربع حفلات غنائية مع
عدد من نجوم الطرب العالميين في القدس
ورام الله وحيفا وفي غزة.