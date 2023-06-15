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منى هلا تبكي وتعلق على ارتداء شقيقتها الفنانة النقاب

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منى هلا
الخميس، 15-06-2023 12:26 م


 

لم تستطع الفنانة منى هلا مقاومة رغبتها في البكاء عند حديثها عن مهنة التمثيل؛ لتنهمر دموعها في أحدث ظهور إعلامي للممثلة الشابة.

 

وبررت منى في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار": "ببقى حساسة جدا لما بتكلم عن التمثيل، أنا فعلا بحب المهنة دي جدا من قلبي، وبحترمها جدا وأنا فعلا فخورة إني بشتغل الشغلانة دي".

 

وشرحت: "كل الناس اللي درست معاهم أو اللي بدرسلهم بحاول أفهمهم إنه مش كلام بنحفظه ونطلع نقوله وخلاص ولا هي حاجة بتعلميها وخلاص، هو مجهود وبتحطي فيه من صحتك وطاقتك ووقتك ومن عقلك ومن روحك ومن قراياتك".

وتابعت: "أنا مش بعيط عشان أنا زعلانة، ده شغف، أنا فعلا بحب التمثيل للدرجة دي لما بتكلم عنه بلاقيني حساسة جدا وعايزة أعيط".

 

وأضافت: "التمثيل علمني إني لا أخجل إني أوري مشاعري لحد، إنتي بتكوني واقفة على المسرح بتعري روحك قدام المتفرج، إحنا بنقولها كده في مدارس التمثيل، وبتوريله ضعفك الإنساني ودي حاجة مش سهلة.. دي مهنة أنا بحبها ".

 

وتطرقت منى هلا، في فيديو آخر، للحديث عن ارتداء شقيقتها للنقاب، وقالت: "نادية أختي حرة في قرارها، ولما عملت كده أنا استغربت لأنها كانت بتمثل وبدأت تظهر في أعمال أكثر فاستغربت القرار، لكن معنديش مشكلة هي حرة تعمل اللي هي عايزاه".

 

وأضافت الممثلة الشابة، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة: "نادية مستمرة في ارتداء النقاب، وأختي مبتعلقش على آرائي الجريئة، وأنا وهي عندنا ميزة وهي إن بينا علاقة دم وأخوة ومينفعش أي حاجة تكسرها، لا طريقة عيشة ولا اختلاف في الآراء، وهي دي اللي بترجعنا لبعض".

 

وكشفت منى عن سعادة أسرتها بعريسها الأخير رغم أنه هو فنلندي الجنسية، موضحة أن عائلتها تضم "ميكس من الجنسيات".

 

وحكت: "والدي ألماني ووالدتي مصرية، وخالتي متزوجة من رجل أسباني، وخالي متزوج ألمانية وآخر متزوج فنلندية، وآخر متزوج من فرنسية".

 

 

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