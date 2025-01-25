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منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

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السبت، 25-01-2025 03:08 م
وجهت الفنانة منة عرفة اعتذارها للفنانة إلهام شاهين عما بدر منها في وقت سابق وهجومها عليها.
ونشرت منة عرفة عبر حسابها على Instagram صورة لإلهام شاهين وكتبت في رسالتها: "أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايما بنفتخر بيها، دايما بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة".

وتابعت منة عرفة: "أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايما يا رب واعتذر لك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام أنا مكنتش أقصدها أنا بحبك وبحترمك جدا وبقدرك وبقدر فنك وابداعك اللي كلنا كبرنا عليه واتعلمنا منه كتير وآخر حاجة بتمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير اللي في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".

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