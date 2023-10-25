ممسكا فخذها بيده.. أول تعليق من دينا على صورتها مع أحمد الفيشاوي

الأربعاء، 25-10-2023
01:06 م
قبل أكثر من شهر، نشر الفنان أحمد الفيشاوي
مجموعة صور مع الراقصة الاستعراضية دينا
.
وأثارت الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر الفشاوي وهو متكئًا على ركبتي دينا
، وواضعا يده على فخذها ما اعتبره كثيرون "مشهدا غير لائق".
ولم تعلق دينا
وقتها على الانتقادات التي طالتها بسبب الصورة، لكنها عادت وردت في معرض حديثها مع صحيفة "المصري اليوم".
وقالت دينا
إن صورها مع الفيشاوي التقطت ضمن كواليس فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهت من تصويره مؤخرا، مستنكرة الانتقادات التي طالتها بسببها.
وأضافت: "الصور لم تظهر سوى ركبتي، وإذا أراد أحد أن يضخم الموضوع أو يعتبره عاديًا فهذا ممكن، لهذا لم أرد وقتها، ولو كان الأمر عاقلًا لرددت".
وأردفت: "أنا وأحمد الفيشاوي
أخوات وزملاء عمل، وهو أصغر مني في السن، ومن يحمل مشاعر سيئة هو من علق بطريقة سلبية على الصورة".