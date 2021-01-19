ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

الثلاثاء، 19-01-2021
09:55 ص
المصريون
تلقى ملك عربي دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإسرائيل
ي،
لزيارة
بلاده، إلا أن الأول وضع شرطًا للقبول بهذه الزيارة
.
حيث كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيل
ية، بأن العاهل المغربي
محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطين
ية الإسرائيل
ية، لتلبية الدعوة
لزيارة إسرائيل
.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية، قولها إن العاهل المغربي،
الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإسرائيل
ية بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل
بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، يشترط إجراء الزيارة
مع الإعلان خلالها عن استئناف
مفاوضات السلام بين إسرائيل
والفلسطين
يين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع
الرئيس الفلسطين
ي محمود عباس خلال الزيارة
، بحسب موقع روسيا اليوم .
وقالت الصحيفة إن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيل
ي الجديد في
المغرب دافيد جوفرين، الذي سيتوجه بعد أيام إلى الرباط، سيعمل على الدفع لإجراء هذه
الزيارة
.