مقتل مصارع منتخب مصر للشباب محسن اللمبي في مشاجرة





لقي المصارع المصري الشهير "محسن اللمبي" مصرعه في محافظة الإسكندرية، في مشاجرة بسبب خلاف حول أولوية ركن السيارة.

وتلقت الشرطة بلاغا بمصرع الملاكم محسن عبدالله، الشهير بـ"محسن اللمبي"، لاعب منتخب مصر للشباب، في مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وتبين أن المجني عليه تشاجر مع آخر بسبب ركن السيارة في شارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن لاعب الملاكمة توفي إثر طعنة نافذة أدت إلى وفاته، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وذكرت وسائل إعلام أن اللاعب "محسن اللمبي" كان يلعب في أحد الأندية بالإسكندرية ومنتخب مصر للشباب.