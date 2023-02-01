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مقتل شاب مصري في إيطاليا بالرصاص وحرق جثته

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الشاب الضحية
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الأربعاء، 01-02-2023 02:23 م

عثرت السلطات الإيطالية على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعد أن اختفى لأسبوعين كاملين.

وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.

وكانت السلطات قد تلقت في 16 يناير الجاري بلاغاً باختفاء الشاب، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً والذي يقيم في سيلافيجنا. وبعد محاولات مضنية للبحث عنه، عثروا على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.

وتجري السلطات تحقيقاً مع كافة معارف وأصدقاء الشاب للوصول للحقيقة حول سبب مقتله وتحديد هوية الجناة، فيما كشفت التحريات أنه كان نشطاً للغاية وسط الجالية المسلمة في المنطقة التي يقيم فيها ويحظى بسمعة طيبة بها.
 

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