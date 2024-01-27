«مفتوحة مجانًا».. 5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية مباشرة

السبت، 27-01-2024
10:35 ص
نسمه عبد الوهاب
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الأحد المقبل الموافق 28 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة منتخب مصر
ضد الكونغو، في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
تعبر قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي، قامت بتخصيص قنوات ماكس تحديدًا لإذاعة جميع اللقاءات، لذا إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الناقل لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية 2023.
تردد قناة BeIN Sports MAX 1
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مشفرة
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية
مباراة مصر - صورة أرشيفية
قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275002.
قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا
تردد 12356 H معدل ترميز 7100
تردد 12346 H معدل ترميز 96003.
تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275004.
تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275005.
تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500