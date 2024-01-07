الفيديو الكامل لممازحة الرئيس لـ كهربا أثناء مصافحته: أنا حاسس بالكهربا

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الرئيس السيسي وصلاح
الأحد، 07-01-2024 01:19 م

 

 

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت تدريبات منتخب "الفراعنة" على أرض استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

 

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لزيارة السيسي وحديثه مع لاعبي منتخب بلاده، واتخاذ صور تذكارية.

 

ومازح الرئيس المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "أنا حاسس بالكهربا".

 

بينما قدم قائد المنتخب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قميص منتخب "الفراعنة" للرئيس المصري.

 

 

وطالب السيسي من اللاعبين "بذل أقصى الجهد" لإسعاد الجماهير المصرية، خلال مشاركتهم في بطولة القارة السمراء لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار "ساحل العاج"، اعتبارا من 13 يناير الجاري ولغاية 11 فبراير 2024.

وقال السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط...المنتخب المصري نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".

 

ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

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