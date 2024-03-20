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مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك اليوم

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الدولار
الأربعاء، 20-03-2024 01:24 م

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 46.98 جنيه للشراء، 47.08 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
46.98 جنيه للشراء.

47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
46.95 جنيها للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
46.95 جنيها للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
46.94 جنيه للشراء.

47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك
46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

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