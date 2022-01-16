مفاجأة صادمة عن هوية مرتكب جريمة قتل زوج وطعن زوجته في الفيوم

الأحد، 16-01-2022
11:52 ص
تمكنت تحقيقات الأجهزة الأمنية من كشف غموض حادث العثور على زوج مقتول وزوجته بها عدة طعنات لكنها ما زالت على قيد الحياة داخل شقتهما في الفيوم
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وياتي ذلك بعد 12 ساعة من مقتل سائق يدعي مصطفى . م ، 68 سنة سنة، سائق نقل ثقيل على المعاش ومقيم بشارع مستشفي الزهراء بباغوص .
وحسب صدى البلد، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم
، إخطار من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم
، يفيد ورود بلاغ من فتاتين بعثورهما على والدهما مقتولاً داخل شقته وبجواره زوجة والدهم مصابة بجرح قطعي بالبطن، فهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة
وجاءت اعترافات المتهمه إيمان . م ، 52 عاماً أمام النيابه العامة أنها الزوجه الثانيه للمجني عليه مصطفى ، و ان نار الغيره و الغل اشتعلا بداخلي وجن جنوني من تراجع زوجها في قرار التنازل عن منزله لها ثم تراجع عن ذلك ما أثار غضبها.
وتابعت الزوجه المتهمة اعترافاتها انها دبرت الواقعة مستغلة وجود زوجها فى حمام المنزل، وطعنته عدة طعنات بسكين المطبخ ، ما تسبب فى سقوطه أمام باب الحمام غارقا فى دمائه، وبعد أن تأكدت من وفاته ، طعنت نفسها، مدعية تعرضها وزوجها لمحاولة قتل من آخرين
واضافت الزوجه المتهمة أن المجني عليه شعر بالندم بعد تحرير عقدًا ببيع المنزل لها ، وأنه أوقع ظلمًا على زوجته الأولى وبناته، ما دفعه للتراجع عن فكرة تسجيل المنزل باسمها، خاصة أن المنزل في منطقة راقية يصل ثمنه إلى حوالي مليوني جنيه.
قررت نيابة بندر الفيوم
وضع حراسة مشددة علي الجانية لحين شفائها من إصابتها علي ذمة التحقيق لقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخل منزلهم والتصريح بدفن جثمان الزوج والتحفظ علي السلاح المضبوط.