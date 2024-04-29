مفاجأة.. زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر دون حفل زفاف لهذا السبب





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنان مصطفى شعبان من هدى الناظر، مديرة أعمال المطرب الشهير عمرو دياب، قبل فترة في جو عائلي.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان لوسائل إعلام تفاصيل عقد قرانه من سيدة الأعمال، موضحة أن الزيجة تمت منذ شهرين في حفل عائلي محدود الحضور اقتصر على المقربين فقط والأصدقاء.

وأوضحت المصادر أن السبب في عدم إقامة حفل زفاف للعروسين أو حتى إعلان خبر الزواج هو الحالة الصحية لوالد العروس وقتها، إذ كان يمر بوعكة صحية شديدة.

ووفقا للمصارد، فالفنان خارج مصر حاليا إذ يقضي مع زوجته إجازة بعد انتهاء تصوير آخر أعماله مسلسل "المعلم"، التي خاض بها المنافسة في الموسم الرمضاني 2024.

وذكرت أن مصطفى شعبان يستعد لإقامة حفل كبير خلال الفترة المقبلة، مطالبا جمهوره بالكف عن الشائعات، مشددا على أنه لا يريد لأحد التدخل في حياته الشخصية.

وشارك شعبان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المعلم"، بطولة كل من سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

وتخرجت هدى الناظر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006، وشغلت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب سنوات عدة، ولقبها البعض بـ"الجندي المجهول" في حياة "الهضبة".