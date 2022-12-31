السبت 31 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

السعودية ترفع سعر الديزل 19%.. وتوقعات برفع سعر البنزين في مصر خلال أيام

فيديو رائع للشيف بورك و «الشيف الصغير» يعدان «سيخ كفتة»

لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

فنانة شهير تعلن طلاقها رسميًا بعد إدانة زوجها بالزنا من صديقتها

حكم قضائي يلزم البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـ حبيب العادلي

مفاجأة بشأن سبب انفصال عروس الفضة عن خطيبته

صورة الإرهابي قائد هجوم كمين الإسماعيلية بعد مقتله

أول فيديو من هجوم كمين الإسماعيلية ومطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم

ماذا قال رونالدو بعد انضمامه رسميًا لنادي النصر السعودي؟

ADS
 

مفاجأة بشأن سبب انفصال عروس الفضة عن خطيبته

elbashayer-2022-12-30_318683
العروسان
Native
Teads
السبت، 31-12-2022 10:35 ص

قالت دينا شقيقة الشاب كريم ممدوح المعروف إعلاميًا بـ"عريس الشبكة الفضة" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن محاولات الصلح بين كريم ومخطوبته فشلت وانفصلا بشكل رسمي.
كان كريم ممدوح وعروسه غادة قررا شراء شبكة الزواج الخاصة بهما من المشغولات الفضية بديلا عن المشغولات الذهبية، قبل الإعلان أمس الجمعة عن انفصالهما رسميًا.
وقالت دينا، إنها ذهبت إلى أسرة مخطوبة شقيقها في محاولة أخيرة للصلح بينهما إلا أن مساعيها فشلت في إقناعهم بعدم حصول شقيقها على أي أموال نظير ظهوره الإعلامي عبر القنوات الفضائية.

وخلال حديثه قال الشاب كريم ممدوح إنه ومخطوبته انفصلا، وانتهى ارتباطهما، وذلك إثر وجود خلافات بينهما عقب الإعلان عن مبادرتهما بشراء شبكة الزواج من الفضة بديلا عن الذهب.
وقال كريم إنه عقب الإعلان عن المبادرة التي تستهدف تقليل نفقات الزواج والتيسير على الشباب المقبلين على الزوج، تغيرت طلبات أسرة زوجته، بعد أيام قليلة من ظهوره عبر وسائل التواصل والقنوات الفضائية.
وفجر الشاب كريم مفاجأة من العيار الثقيل، حسب وصفه، بأن أسرة مخطوبته غيرت الاتفاقات السابقة بينهم لاعتقادهم أنه تقاضى أموالاً لقاء ظهوره في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع كريم: "أهل خطيبتي فكروا أني أخدت فلوس علشان طلعت في التلفزيون وعلى الفيسبوك، وقالولي هات حقها في الفلوس".
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

Capture

لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

donia-7

فنانة شهير تعلن طلاقها رسميًا بعد إدانة زوجها بالزنا من صديقتها

أخبار متعلقة

8f0e8515db

السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة

2022_12_23_16_23_16_494

صدمة عروس.. تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 شهور (فيديو)

6b432d03-f158-4bd4-936d-ab6fe305051d

بفستان شبه عار وفتيات بملابس جريئة.. حفل زفاف لعروس يثير الجدل في مصر