السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة





استدعت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى "عريس" في قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، للتحقيق في تهمة الاعتداء على عروسته وشقيقها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف الخاص بهما.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من قسم شرطة مركز المحلة الكبري، بتحرير "عروسة" لمحضر ضد عريسها في ليلة الزفاف، تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب هي وشقيقها، بسبب خلاف على أولوية ركوب شقيقة العريس أم والدة العروس في الكرسي الأمامي في السيارة الخاصة بزفاف العروسين.

حرر عن ذلك محضر، حمل رقم 8813 لسنة 2022، وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.