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مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

حسام البدري
حسام البدري
 
الإثنين، 02-11-2020 04:12 م محمد فضل - متابعات
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الكابتن حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي، فيما تم استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا".
وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأكد أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.
 

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