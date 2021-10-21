مفاجأة بالصور.. 5 فنانات تحولن جنسيًا «كانوا في الأصل رجال»

الخميس، 21-10-2021
11:43 ص
ربما لا يعرف كثيرين أن هناك 5 فنانات
شهيرات على الساحة
العربية، تحولن جنسيًا بعد أن كانوا في الأصل رجال.
وفي هذه السطور نرصد لكم هؤلاء الفنانات
:
حنان الطويل
رغم أن ملامحها كأنثى لم تكن جميلة إلا أنها عُرفت بـ"مس
إنشراح"، في فيلم "الناظر" و"الست كوريا" في فيلم "عسكر
في المعسكر"، فأحبها الجمهور لخفة دمها، ولكن الكثيرين لا يعرفون أن الفنانة الكوميدية
حنان الطويل
كانت في الأصل رجلا يدعى طارق.
استطاعت حنان الطويل
في أعوام قليلة أن تحقق حضورا في الوسط
الفني رغم أنها قدمت أدوارا ثانوية صغيرة، ومثلما ظهرت فجأة اختفت كذلك فجأة عام
2004، في وفاة حيّرت الجميع.
الكويتية بشاير
لم تخجل بشاير، من الاعتراف بأنها متحولة جنسيًا إلى أنثى،
قائلة: "إنها لا تخجل من قول ذلك، و لم تنكر أنها عانت في ظل مجتمع القانون الكويتي
بأنه يتعامل مع أمثال حالتها على اعتبار أنهم شاذون جنسيًا وليسوا مرضى، فاضطرت للسفر
إلى إحدى الدول الآسيوية لإجراء عملية تحول هناك.
رغد سلامة
ظهور الفنانة رغد سلامة
، كموديل بملامح أنثوية صارخة في كليب
للفنان أحمد سعد، لم يكن كفيلا لإبعاد الشبهات والشائعات عن تحولها جنسي، لكن الأمر
يظل قيد الجدل.
الإعلامية بسمة وهبة، كانت قد ذكرت أن رغد، خضعت لعملية تحول
جنسي في "تايلاند"، وقالت إنها تمتلك ما يؤكد ذلك، وخرجت "رغد"
بعد ذلك لتنفي هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن وهبة، خدعتها وغيرت مجرى الحديث حول هذا
الأمر، من دون أن تعلم، ولكن نشرت لها عدداً من الصور قبل التحول وبعده.
من "صبحي" الى "هيفا ماجيك"
أجرت "هيفا" وهي أشهر متحول جنسي في لبنان العديد
من عمليات التجميل، بعد أن أجرت العملية الأولى المتعلقة بتحولها جنسياً، لتمتهن الغناء
بعد ذلك، وتصدر أغنية "مجننتهم يا أنا"، والتي ظهرت في الفيديو كليب الخاص
بها شبه عارية.
الراقصة المغربية نور
أجرت نور عملية تحويل من ذكر إلى أنثى في سويسرا، ولكن فشلت
في تغيير اسمها من "نور الدين" إلى "نور" بعد أن رفضت محكمة مغربية
ذلك، على الرغم من مرور سنوات طويلة على تحولها منذ العام 2004.
وقالت نور في تصريحات صحفية إنها تحملت الكثير لكي تخرج الأنثى
التي عاشت داخلها منذ طفولتها، وتجعل منها إنسانة مشهورة يتحدث عنها الجميع في حضورها
وغيابها، بعد احترافها الرقص وعروض الأزياء، موضحة أنها ولدت "خنثى" وأنها
ضحية "عيب خلقي" في تكوينها الجسدي.