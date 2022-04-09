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مفاجأة.. إمام وخطيب مسجد الغربية يتنازل عن مقاضاة شاب طعنه بعد صلاة التراويح

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السبت، 09-04-2022 11:21 ص
شهدت نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، واقعة مفاجئة حيث تنازل إمام وخطيب مسجد الست ذكية الذى تم الاعتداء عليه بعد صلاة التراويح أول أمس عن المحضر أمام النيابة وتم التصالح.
في المقابل قررت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمد الشرنوبي  إخلاء سبيل المتهم.
وكشف الشيخ سامح هريدي أمام مسجد الست ذكية المجنى عليه، أنه فى شهر الخير والبركة حيث جاء التنازل  عن المحضر والإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة  بدافع أن العفو من الأعمال الصالحة وأنه قابل السيئة بالحسنة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء علي إمام مسجد وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات ، بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من  صلاة العشاء والتراويح ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد وإصابته بـ 4 غرز، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي "أحمد. ع" فى العقد الثاني من العمر وحاصل على ليسانس حقوق وصاحب محل بيع سجائر  بمحل الواقعة، بسب خلافات شخصية بين المتهم والمجني علية، حيث أن الشيخ سامح هريدي، طلب شهادته في جلسة عرفية، أحد طرفيها المتهم، وكان المجني عليه شاهدا، وما قاله لم يكن في صالح المتهم، وهو ما دفعه إلى انتظاره خارج المسجد عقب صلاة العشاء والتراويح وانهال علية بالضرب بواسطة سلاح أبيض وعصا خشبية وحاول المصلين الدفاع عن المجني عليه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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