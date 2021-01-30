مفاجآت.. أول تعليق من «عنتيلة المحلة» على الفيديوهات المخلة

السبت، 30-01-2021
11:55 ص
المصريون
ما زالت القضية التي عرفت إعلاميًا بـ" عنتيلة
المحلة" والتي زعم فيها زوج
عثوره على 40 فيديو مخل لزوج
ته الطبيبة البيطرية،
تحتل اهتمامات الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها أعلنت أسرة الطبيبة بيطرية
، عن لجوئهم للقانون
لإنصاف ابنتهم جراء حملات التشويه والتشهير التي تتعرض لها من جهة زوج
ها منذ 18 شهرا
من الخلافات الزوج
ية عقب اعتدائه السافر عليها بالضرب والسباب وطردها من عش الزوج
ية.
وفي أول تعليق للزوج
ة، عبرت عن حزنها العميق بتدوينها عبارات
حزينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت :"كل عكاز بتتسند عليه بيتسحب
منك ولازم نتسند علي الله في حياتنا وبس".
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الزوج
ة، بأنها حصلت على أحكام
باسترداد منقولات عش الزوج
ية ونفقة لها ولطفلها وهو مع دفع الزوج
إلى السعي وراء التشهير
بها لإبرائه من حقوقها الزوج
ية وعدم تحمل المسئولية، حسب صدى البلد.
وتابعت المصادر أن الزوج
تعايش مع الزوج
ة لمدة 12 شهرا وتعمد
تكديرها وإيذائها لعدم قدرته علي تحمل نفقات المعيشة عقب عودته من فرنسا، فضلا عن شروعه
في تصويرها معه في غرفة النوم داخل أحد الفنادق أثناء رحلة بمناسبة عيد زواجهما.
من جانبه قال المحامي عصام عامر وكيل الطبيبة البيطرية، إن
ما نشر إعلاميا حول وجود 40 فيديو لموكلته، عارٍ تماما من الصحة، لافتا إلى أن
"الزوج
قدم فيديو واحدا، وصوره بيده لزوج
ته، ولكنه تلاعب في صور ومونتاجها؛ سعيا
في التشهير بموكلتي، وسأقاضيه قانونيا".
وأضاف المحامي بقوله "الزوج
ة خضعت لممارسات غير لائقة
من زوج
ها سعيا في إسقاط كافة حقوقها الزوج
ية وسأنال منه بالقانون".
وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، عن أن الاتهامات
التي حملها زوج
"عنتيلة المحلة
" عبر محاميه في بلاغ واقعة الزنا ضد زوج
ته
السابقة"، لا أساس لها من الصحة؛ كون التحريات لم تتوصل لوجود علاقات مشبوهة تخص
الزوج
ة، بينما تبين حسن علاقاتها الاجتماعية بأسرتها قبل مغادرتها المحلة، والعيش برفقة
زوج
ها قبل 3 سنوات من إتمام زفافها.
وتابعت مصادر أمنية أن الزوج
قدم فيديو واحدا، فضلا عن تعدد
روايات الاتهام في السمعة والشرف من ناحيته، ولم يتأكد بعد صحة اتهاماته ضدها، وصحة
الفيديو أو الصور المقدمة من جهته، بأنها صحيحة أم مفبركة، ولا توجد فيديوهات
جنسية
مع أشخاص آخرين، وأن كافة الصور "قديمة" عقب فترة زواجهما، وليست حديثة.