«عنتيلة المحلة».. طبيبة تظهر في 40 فيديو مع رجال (تفاصيل صادمة)

الخميس، 28-01-2021
01:46 م
المصريون
في واقعة صادمة وتفاصيل غريبة، عثر زوج
من مدينة المحلة
الكبرى بمحافظة الغربية، على فلاشة ميموري تحوي على 40 فيديو غير أخلاقي لزوج
ته
الطبيبة البيطرية تخونه مع رجال آخرين.
وتقدم المحامي وكيل الزوج
”م. م“ بمحضر رسمي للجهات المعنية،
يتهم فيه زوج
ته وتدعى ”إيناس. ا“ وتبلغ من العمر 32 عاما وهي طبيبة بيطرية
، بالزنا
وممارسة الرذيلة بعد عثوره على 40 فيديو إباحيا لها، ومجموعة كبيرة من الصور العارية
وهي تستعرض نفسها أمام الكاميرا.
ونفى الزوج
في بلاغه نسب طفله البالغ من العمر عامين من زوج
ته،
لشكه في سلوكها.
وقال الزوج
في بلاغه إنه ”تزوج
منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك
الفترة كانت دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوج
ية والتوجه لمنزل أسرتها،
للضغط عليه لتلبية مطالبها ومحايلتها لتعود معه للمنزل“.
وأوضح أنه ”في الفترة الأخيرة رفعت الزوج
ة دعوى تبديد قائمة
منقولات الزوج
ية، وبعد فشل محاولات العيش معًا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة
الزوج
ية“.
وبين أنه ”أثناء رفع فراش السرير، وجد بها خياطة، فقام بفكها
وعثر على فلاشة، وعند فتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص مع زوج
ته وهي تمارس الرذيلة
معهم“.
وبعدها توجه على الفور لقسم الشرطة وحرر محضرا ضدها، واتهمها
بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNAللتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
فيما قررت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة وطلب
تحريات الأمن.