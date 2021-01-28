الخميس 28 يناير 2021
توقيت مصر 15:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

«عنتيلة المحلة».. طبيبة تظهر في 40 فيديو مع رجال (تفاصيل صادمة)

تجميد أصول مستشار ولي العهد السابق في جميع أنحاء العالم

محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد داخل قصر الرئاسة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة

السائل المنوي على ملابسها.. اغتصاب فنانة داخل شقتها في أكتوبر

إيمان العاصي تفاجيء الجمهور بإطلالة جريئة بالمايوه

ظهور مسحة كورونا الخامسة لـ وائل الإبراشي.. تعرف على النتيجة

بيان إماراتي تعليقًا على قرار «بايدن» ضدها

مصطفى الفقي يكشف أخطر 4 رجال في نظام «مبارك»

ADS
 

«عنتيلة المحلة».. طبيبة تظهر في 40 فيديو مع رجال (تفاصيل صادمة)

خيانة
أرشيفية
 
الخميس، 28-01-2021 01:46 م المصريون

في واقعة صادمة وتفاصيل غريبة، عثر زوج من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على فلاشة ميموري تحوي على 40 فيديو غير أخلاقي لزوجته الطبيبة البيطرية تخونه مع رجال آخرين.
وتقدم المحامي وكيل الزوج ”م. م“ بمحضر رسمي للجهات المعنية، يتهم فيه زوجته وتدعى ”إيناس. ا“ وتبلغ من العمر 32 عاما وهي طبيبة بيطرية، بالزنا وممارسة الرذيلة بعد عثوره على 40 فيديو إباحيا لها، ومجموعة كبيرة من الصور العارية وهي تستعرض نفسها أمام الكاميرا.
ونفى الزوج في بلاغه نسب طفله البالغ من العمر عامين من زوجته، لشكه في سلوكها.
وقال الزوج في بلاغه إنه ”تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها، للضغط عليه لتلبية مطالبها ومحايلتها لتعود معه للمنزل“.
وأوضح أنه ”في الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معًا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية“.
وبين أنه ”أثناء رفع فراش السرير، وجد بها خياطة، فقام بفكها وعثر على فلاشة، وعند فتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص مع زوجته وهي تمارس الرذيلة معهم“.
وبعدها توجه على الفور لقسم الشرطة وحرر محضرا ضدها، واتهمها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNAللتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
فيما قررت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة وطلب تحريات الأمن.
 

إقرأ ايضا

Capture

4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

أمطار-غزيرة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة

Capture

السائل المنوي على ملابسها.. اغتصاب فنانة داخل شقتها في أكتوبر

أخبار متعلقة

304253_0

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

imgid279222

صدمة.. كويتية تصور العلاقة مع زوجها وتنشرها دون علمه

فنانه

زوج فنانة شهيرة يرفع دعوى قضائية عليها بتهمة ضربه

13-1-2019_15_42_05_GomhuriaOnline_1547386925

«إيه رأيك في مراتي.. عجبتك؟» زوجة تكشف تفاصيل صادمة

49868-banana-woman-eat-stock-today-151006-tease_994014c3d4944eadd5edc6da5cde0d8c

مأساة زوج ضبط زوجته مع «الموزۚ»!

283103_3_1563884995

اعترافات صادمة لقاتل والدته: «دخلت علي وأنا مع عشيقتي»