معلومات صادمة عن مرض الفنان أحمد فرحات

الأربعاء، 25-10-2023
10:48 ص
تصدر الفنان أحمد فرحات
، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أصيب الممثل بـ جلطة في المخ
مؤخرا بطريقة مفاجئة.
معلومات عن جلطة المخ
تحدث جلطة المخ عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يمنع أنسجة المخ من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.
جلطة المخ هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، يمكن أن يؤدي الإجراء المبكر إلى تقليل تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.
والخبر السار هو أن عدد الأميركيين الذين يموتون بسبب جلطة المخ أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه في الماضي، يمكن أن تساعد العلاجات الفعالة أيضًا في منع الإعاقة الناجمة عن السكتة الدماغية.
أعراض جلطة المخ
إذا كنت أنت أو أي شخص معك قد تكون مصابًا بسكتة دماغية، فعليك الانتباه بشكل خاص إلى الوقت الذي بدأت فيه الأعراض، تكون بعض خيارات العلاج أكثر فعالية عندما يتم إعطاؤها بعد وقت قصير من بدء السكتة الدماغية.
تشمل علامات وأعراض السكتة الدماغية ما يلي:
صعوبة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون: قد تواجه ارتباكًا أو تشويشًا في الكلمات أو تجد صعوبة في فهم الكلام.
شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق: قد تصاب بخدر مفاجئ أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، وهذا غالبا ما يؤثر على جانب واحد فقط من الجسم، حاول رفع ذراعيك فوق رأسك في نفس الوقت، إذا بدأت إحدى ذراعيك في السقوط، فقد تكون مصابًا بسكتة دماغية. أيضًا، قد يتدلى جانب واحد من فمك عندما تحاول الابتسام.
مشاكل في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما: قد تصاب فجأة برؤية غير واضحة أو سوداء في إحدى العينين أو كلتيهما، أو قد ترى بشكل مزدوج.
صداع: قد يشير الصداع المفاجئ والشديد، والذي قد يكون مصحوبًا بالقيء أو الدوخة أو تغير الوعي، إلى إصابتك بسكتة دماغية.
صعوبة في المشي: قد تتعثر أو تفقد رصيدك، قد تصاب أيضًا بدوار مفاجئ أو فقدان التنسيق.