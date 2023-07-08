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معلومات جديدة عن مدنس القرآن

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مدنس القرآن
السبت، 08-07-2023 12:18 م نسمه عبد الوهاب
كشف موقع روسيا اليوم ، معلومات جديدة عن الذي قام بتدنيس القرآن الكريم وسكب الخمر عليه بأحد شوارع روسيا.


و يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، حيث هرب في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

وقال سعيد أنه تعرض للتهديد بالقتل في مصر بعد أن ارتد عن الإسلام، وناشدت أمه السلطات المحلية لإقناع ابنها بالعودة إلى ديانته السابقة "الإسلام"، حيث كان سعيد يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

وفي وقت لاحق عاش مع سيدة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر.

وأضافت أنها الآن لا تتواصل معه عمليا، لكنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

وكان حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، أعلن عن توقيف المصري بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا، الذي قام بعد ذلك كما يقال بإحراقه.

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