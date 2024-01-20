السبت، 20-01-2024
03:13 م
نسمه عبد الوهاب
قررت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم مهاجم منتخب الأردن محمود مرضي
1500 دولار، بسبب رفعه شعارا اعتبر سياسيا خلال مباراة منتخب بلاده وماليزيا، الإثنين، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في قطر.
وكشف مرضي الذي سجل ثنائية، عن الشعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا، وكتب فيه "هي قضية الشرفاء"، في دعم لغزة على ما يبدو.
ودافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن حسين عموتة عن مرضي بقوله في المؤتمر الصحفي، الجمعة عشية مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة: "الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية".