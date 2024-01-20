الأحد 21 يناير 2024
توقيت مصر 07:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

أحمد حسن: الأهلي يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

أول قرار من الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة من الوحدة الإماراتي

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

BB1gWyt0
محمود مرضي
السبت، 20-01-2024 03:13 م نسمه عبد الوهاب
قررت  الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم مهاجم منتخب الأردن محمود مرضي 1500 دولار، بسبب رفعه شعارا اعتبر سياسيا خلال مباراة منتخب بلاده وماليزيا، الإثنين، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في قطر.

وكشف مرضي الذي سجل ثنائية، عن الشعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا، وكتب فيه "هي قضية الشرفاء"، في دعم لغزة على ما يبدو.
ودافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن حسين عموتة عن مرضي بقوله في المؤتمر الصحفي، الجمعة عشية مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة: "الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية".

إقرأ ايضا

20220517010346346

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

yraesss0008

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

BB1gWRlG

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

أخبار متعلقة

IMG-20231221-WA0012

فيديو صادم.. شاب يقتل مسنًا داخل سوبر ماركت بإطلاق النار عليه