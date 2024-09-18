مظهر شاهين: أتحدى أي حد يجيب فتوى تحريم التعزية في الكلاب

علق الشيخ مظهر شاهين، على سبب تقديمه التعزية في وفاة كلبة الفنان خالد الصاوي، قائلًا:" قلبي اتخلع من مكانه".

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" تفاصيل"، والمذاع على قناة" صدى البلد 2"، أن الحزن على الفقدان هو تعبير عن الرحمة التي أودعها الله في قلوب البشر، والإسلام دين الرحمة لكل مخلوق أليف.

وأضاف:" أن التعازي في الإسلام تكمن في الذهاب لأي شخص فقد حبيبا له أو وقع عليه أي ابتلاء في حياته، فالهدف من التعزية المواساة ورفع الحالة المعنوية للشخص في ابتلائه، فإننا نعزي الأحياء وليس الأموات.

واستشهد شاهين، بقول الله-تعالى-في سورة الأعراف،" قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".

كما أن النبي-صلى الله عليه وسلم-جاء بالرحمة للبشرية جمعاء، قائلًا" الإنسان الذي لا يحمل الرحمة في قلبه لا يحمل إسلاما في قلبه".

ووجه شاهين عن التعزية التي قدمتها للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته لكل من علق على الأمر بأن يردوا عليا بفتوى تفيد حرمانية ما فعلته، موجها سؤاله إلى الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء حول مواساة أي إنسان فقد عزيز لديه سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا، هل تجوز مواساته أم لا تجوز.

وأكمل: أعلم الإجابة التي سترد بها هذه الهيئات الدينية التي تحمل معنى الإسلام الحقيقي والتي ستحمل كل الرحمة في الرد، للمرة الثانية أقدم التعازي للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته.