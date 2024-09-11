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مظهر شاهين يعزي خالد الصاوي في وفاة كلبته

مظهر شاهين يعزي خالد الصاوي في وفاة كلبته

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الأربعاء، 11-09-2024 11:26 ص

 

نشر الفنان خالد الصاوي، منشور عبر إنستجرام يخص كلبته التي فارقته قائلا ""كيم ينبوع الحنان العائلة، باي باي حبيبة قلب بابي، يا رب أرجوك اجمعني بيها وبـ ميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل".

وقال الفنان خالد الصاوي في رثاء كلبته: كأني حفار قبور مخمور ومسطول مـ*ـوت.. بكتب فـ نعي الأحبا خليل ورا الثاني

واشرب فـ نخب الحبايب مالحياة والمـ *ـوت.. وأعزّي كل البشر.. ولا حد عزّاني.

وقال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، عبر صفحته على فيس بوك (صادق المواساة للأخ الفنان خالد الصاوي في موت كلبه ، سائلا المولي سبحانه وتعالي أن يربط علي قلبه ويلهمه الصبر علي فراقة، فالحزن عند الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف).

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